Успокоение във външната търговия на Китай

Външнотърговският излишък на Китай през октомври беше 90.07 милиарда долара. Година по-рано той се оценяваше на 95.72 милиарда долара, а през септември 2025 г. беше 90.45 милиарда долара.

Китайският износ през октомври спадна с 1.1% на годишна база до 305.4 милиарда долара – осеммесечно дъно, според данни на Главната митническа администрация (GAC) на страната. Анализатори, анкетирани от Trading Economics, очакваха ръст от 3% след 8.3% през септември.

През десетмесечния период общият износ на Китай нарасна с 5.3%

(на фона на търговската война и преориентацията на доставките) до 3.08 трилиона долара, докато вносът спадна с 0.9% до 2.1 трилиона долара. Припомняме, че през последните месеци, на фона на търговската война със САЩ, Китай отбеляза значително увеличение на износа, тъй като износителите увеличиха доставките, опасявайки се от затягане на тарифите. През октомври обаче настроенията сред китайските доставчици се подобриха, тъй като те разчитаха на благоприятен резултат от преговорите със САЩ. Като се има предвид, че страните подписаха търговско споразумение в края на месеца (много от условията му вече се изпълняват), не се очаква ускорен растеж на китайския износ в близко бъдеще.

Износът на Китай за САЩ през октомври намаля с 25.2%,

за Южна Корея – с 13.1% и за Япония – с 5.7%, според Държавната митническа служба. Износът за АСЕАН, междувременно, се увеличи с 11%, за ЕС – с 0.9% и за Австралия – с 5.8 на сто. Разбивка по категории продукти показва, че е регистриран спад и при доставките на метали (с 8.6% на годишна база) – припомняме, че Китай използва потенциални ограничения върху износа си за САЩ, за да засили преговорната си позиция.

Вносът на Китай през октомври нарасна с 1% до 215.3 милиарда долара.

Консенсусната прогноза на Trading Economics беше за увеличение от 3.2 на сто. Скромният растеж се обяснява с продължаващите проблеми с вътрешното търсене. Доставките от САЩ са намалели с 22.8% на годишна база, докато тези от страните от АСЕАН са се свили с 4.6 на сто. Вносът от ЕС (+4%) и Япония (+5.9%) е отбелязал ръст.

Докато доставките от Русия са се стабилизирали близо до нивото от миналата година (10.9 милиарда долара в сравнение с 11 милиарда долара), китайският износ за Русия отново е намалял през октомври – с 2.3 милиарда долара, до 8.5 милиарда долара. Като цяло търговският оборот между двете страни е намалял с 9.5% от януари до октомври до 183.24 милиарда долара (вносът от Китай за Русия е намалял с 6.7% до 82,07 милиарда долара, а реципрочната търговия се е свила с 12.6% до 101.17 милиарда долара). Причините за спада в търговията включват по-ниските цени на ключови категории стоки, доставяни на Русия (включително петрол), и произтичащото от това насищане на руския пазар.