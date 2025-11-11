БСК обяви, че бизнесът не е предлагал вдигане на ДДС, както заяви Деница Сачева

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
БСК: Бизнесът не е предлагал вдигане на ДДС, както заяви Деница Сачева

Работодателските организации не са предлагали да се вдигне ДДС-то, както обяви по-рано днес депутатът от ГЕРБ Деница Сачева след среща на партията със синдикатите. Това заяви заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Станислав Попдончев, цитиран от общественото радио.

По думите му бизнесът не подкрепя такава идея и добави, че БСК не подкрепя увеличаване на данъци и сред основните приоритети на камарата е запазване на данъчно-осигурителната тежест.

„Ние няма как да подкрепим идея, която води до увеличаване на тази тежест както за бизнеса, така и за гражданите, да не говорим, че това е изключително проинфлационно предложение. Подобни разговори не сме имали с Министерство на финансите и не е обсъждана подобна мярка„, изтъкна Станислав Попдончев.

