От Фармацевтичния съюз негодуват срещу промяна в Закона за бюджета на НЗОК

Фармацевтите в България подготвят протести заради промяна в Закона за бюджета на Здравната каса, като в преходни и заключителни разпоредби в Параграф 18 се предлага промяна в Закона за ДДС, с която всички аптеки ще бъдат задължени да работят с определен софтуер, свързващ ги с Националната агенция по приходите. В момента това съществува като възможност, но не е задължително.

В ефира на БНР председателят на Фармацевтичния съюз Димитър Маринов коментира, че времето за въвеждането на този софтуер – 1 януари 2026 г. е изключително кратко и поставя под риск продажбата на лекарства. Освен това според разчети на различни софтуерни компании всяка аптека ще трябва да си предвиди по 1000 лв. всеки месец разходи по поддръжката на новата система. И тези допълнителни пари няма да могат да се калкулират в крайната стойност, тъй като по думите на Маринов фармацевтите работят с регулирани цени.

Маринов добави, че фармацевтичният бизнес представлява една от най-светлите части от икономиката на България. Той уточни и че ако през 2018 г., през 2019 г. е имало някакъв смисъл да се въвеждат подобни софтуерни програми, то сега те са напълно излишни.

„Всичко, което извършваме, го регистрираме в няколко паралелни дигитални системи, които са извън аптеката„, подчерта Маринов и сред тях изброи софтуера, свързан с Националната здравноинформационна система; този – към системата за верификация, на следващо място – връзката към НЗОК и накрая – свързаността със СЕСПА – Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти към Агенцията за лекарства.

Така, по думите на Маринов, всичко може да се записва и контролира в реално време. От друга страна, ако се въведе новият софтуер, всяка аптека ще трябва да преобразува начина си на работа, а това, според председателя на Фармацевтичния съюз, ще удължи времето за отпускане на едно лекарство.

Маринов призна, че аптекарите нямат комбайни, с които да затворят шосета и автомагистрали, за да демонстрират своето недоволство срещу предлаганата мярка, но изрази надежда, че управляващите ще се вслушат в техните искания и ще проявят здрав разум.

„Фармацевтичният бранш е флагманът на дигитализацията и ние винаги сме я искали, но това, което се предлага в момента, е безсмислено и скъпо„, продължи Маринов.

Той добави и че през лятото, когато е имало дебати по Наредбата за формиране на цените и за регистрацията на лекарствените продукти от Фармацевтичния съюз са искали ясно да бъде казано, че веригата на така наречените лекарствени снабдявания в България е с най-ниските надбавки – т.е. частта от крайната цена на едно лекарство, която остава при търговеца на едро и на дребно, е най-малка в сравнение с ДДС или онази част, която остава в държавата. Така в хазната отиват повече пари, отколкото в търговеца и в аптеката, взети заедно, поясни Маринов.