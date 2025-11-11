Съществени промени в Бюджет 2026 няма да има

ГЕРБ и синдикатите КНСБ и КТ „Подкрепа“ обсъдиха план-сметката за догодина. Пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че няма кой знае какви промени, които да се обсъдят в държавния бюджет.

По думите ѝ работодателите настояват за увеличение на ДДС, а синдикатите са заявили, че са против. ГЕРБ подкрепя позицията, че вдигането на ДДС ще натовари гражданите.

„Вдигането на осигуровките с 2% е залегнала политика в бюджета и е нещо, което е очаквано. Вдигането на осигурителните вноски отива в бюджета на НОИ и ще се върнат към хората с увеличението на техните пенсии“, каза Сачева. Тя добави, че целта на правителството е държавният бюджет да бъде приет преди коледно-новогодишните празници.

Сачева поясни, че постигнатото споразумение със синдикатите е да не се обсъждат основни промени в бюджета. Приоритети остават сигурността, отбраната, образованието и здравеопазването. Въпросът за вдигането на осигуровките е в процес на обсъждане с работодателите и синдикатите по план-сметката за догодина.

Разговорите по Бюджет 2026 ще продължат в четвъртък по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, като всякакви промени се очаква да бъдат минимални. Сачева подчерта, че няма нещо, което да е консенсусно между работодатели и синдикати.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров отново подчерта, че Бюджет 2026 е възможният вариант за страната. „Сакралният въпрос е откъде да се намерят парите в бюджета. В разходните политики има изпълнение на разходните политики за швейцарското правило на бюджета, както и един ръст на единните разходи и стандарти за двуцифрени проценти в здравеопазването, културата, образованието, което е добър знак“, коментира той.

Димитров подчерта, че ще има напрежение в сектори, които получават само 5% увеличение на заплатите. Той опроверга мита, че Бюджет 2026 е щедър към заплатите, отбелязвайки, че най-голямото увеличение е насочено към капиталовата програма, след което следват пенсиите, а на трето място са заплатите с ръст от около 7 процента. Това означава увеличение на разходите за персонал с 880 млн. евро на годишна база, без да се включват 260 млн. евро за здравеопазването. „Чистият ръст на разходите за заплати спрямо миналата година е 880 млн. евро„, уточни Димитров.

От своя страна президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви, че „червената линия“ за синдикатите са заплатите и увеличението на ДДС. Той посочи, че ще бъде предложено спиране на нулевите ставки за износ на капитали, като подробности ще бъдат обсъдени на Тристранката. Манолов отбеляза, че има администрации, в които увеличението на разходите за възнаграждения е неприемливо, особено на фона на ръста на минималната работна заплата с 12,6 процента.