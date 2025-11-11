Microsoft купува още 550 декара земя за изграждане на център за данни

Технологичниоят гигант Microsoft Corp. придоби още 135 акра (550 декара) земя в окръг Рейсин, Уисконсин, за около 38 милиона долара, за да разшири своите центрове за данни в района на Маунт Плезънт. От компанията посочиха, че покупката допълва вече направените от нея инвестиции в щата и укрепва ангажимента ѝ към региона като център на иновации и изкуствен интелект.

Единият имот от 350 декара (85 акра) е на Браун Роуд, а другият – от 200 декара (50 акра) на Деветдесета улица. Намират се близо до първия кампус на Microsoft, наречен Fairwater, който трябва да започне работа през 2026 година. Проектът е част от по-широк план за инвестиции на стойност над 7 милиарда долара, включващ и втори етап от строителството през следващите три години.

След пълното завършване на двата кампуса компанията очаква да наеме до 800 служители.