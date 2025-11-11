До края на месеца ОИК-Варна решава по искането за прекратяване на мандата на Благомир Коцев

До края на месеца Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна ще излезе с решение има ли основание да се иска прекратяване на мандата на кмета Благомир Коцев заради отсъствието му.

ОИК на свое заседание обсъди документите, получени от Община Варна, Националната агенция по приходите и Общинския съвет – Варна, свързани с двата сигнала на граждани, с които се иска проверка на полагаемия отпуск от кмета на града Благомир Коцев, въз основа на който той издава заповеди за определяне на негов заместник.

Гражданите искат да разберат дали ОИК ще прекрати мандата на кмета заради отсъствието му.

Председателят на ОИК Велин Жеков обясни, че сега е започнала само процедура по разглеждане на казуса.

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли и е заместван от Павел Попов, заместник-кмет.