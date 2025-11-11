РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Днес изтича отпускът на Благомир Коцев, очаква се позицията на ОИК-Варна

САС продължи постоянния арест на Благомир Коцев

Предстои Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да излезе с решение относно законосъобразността на отпуска, ползван от кмета на града Благомир Коцев, който се намира в ареста от 8 юли.

Компетентният орган се самосезира след постъпили граждански сигнали, в които се поставя въпросът дали продължителното отсъствие на кмета представлява основание за предсрочно прекратяване на неговите правомощия.

Временно изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов заяви, че ще заема поста до днес, 11 ноември, когато изтича и разрешеният отпуск на Благомир Коцев.

