Делото за побоя над директора на русенската полиция влиза в съда

Делото за побоя над директора на русенската полиция Николай Кожухаров влиза в съда

През декември делото за побоя над директора на русенската полиция Николай Кожухаров ще влезе в съда.

Това съобщи окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов. Месец след инцидента от септември разследването беше прехвърлено от Русе във Велико Търново

Готови са резултатите от всички експертизи, фактическата обстановка е установена, съобщи окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов:

Предстои конкретизиране на обвиненията и се надявам най-късно до средата на декември делото ще влезе в съда. Телесната повреда на русенския полицай е тежка, според тройната експертиза“, уточни той.

Четиримата младежи отново обжалват мерките си за неотклонение и има насрочени дела за 13 ноември в Русенския окръжен съд. Три от момчетата, нападнали полицейския директор Николай Кожухаров, са под домашен арест, а непълнолетният е с мярка „Надзор от Детска педагогическа стая“.

С постановление на заместник-главния прокурор делото за побоя над русенския директор на полицията беше прехвърлено от Русе във Велико Търново, за да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство.

