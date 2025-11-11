РЕГИСТРИРАЙ СЕ
В комисия ще се обсъжда предложението за увеличаване на капацитета на завода за боклук в София

Зам.-кметът на София Бобчева: Като имаме бюджет, ще разплатим всичко, включително за боклука

Комисията по опазване на околната среда, земеделието и горите в Столичния общински съвет ще разгледа предложението за увеличаване на наетите на щат в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) с над 50% и въвеждане на нови технологии. Докладът е внесен от зам.-кмета по екологията Надежда Бобчева.

Необходимите средства са в размер на 4.79 млн. лв. и ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на Столичната община за 2026 година.

Бобчева ще информира съветниците и за кризисната ситуация със сметосъбирането и сметоизвозването в районите „Красно село“ и „Люлин“.

