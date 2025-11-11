„Музикаутор“ предупреждава, че по НПВУ се получават пари за проекти с неуредени авторски права

В процедурите на Национален „Фонд култура“ и по предстоящите общински програми често липсва изискване за доказателства за уредени авторски права при проекти с публично изпълнение на музика. Това предупреждават от организацията за управление на авторските права на композиторите, текстописците, аранжорите и на музикалните издатели – „Музикаутор“. По-специално те обръщат внимание на факта, че за проектите с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), чрез който страната ни получава пари за творческите си индустрии, културните политики и местни инициативи, няма изискване за уреждане на авторските права.



Това създава реален риск от нарушения на Закона за авторското право и сродните му права и неправомерно разходване на публичните средства.



По закон организаторите трябва предварително и писмено да уредят правата – пряко с правоносителите или чрез организация за колективно управление на права, уточняват от „Музикаутор“.

„Неуреждането на авторските права при публично финансирани културни събития е недопустимо. Това ощетява авторите материално и морално и подкопава доверието в културната политика на държавата. Средствата по НПВУ трябва да се разходват не само ефективно, но и законосъобразно – в защита на българските творци,“ заявява изпълнителният директор на „Музикаутор“ – Иван Димитров.

За организацията е особено обезпокоително, че в значителна част от общините в България липсва установена практика за уреждане на авторските права при провеждането на фестивали, концерти и други културни събития с музика.

В много от случаите самите общини не сключват необходимите договори и не изискват от своите партньори представянето на съответната документация. Това води до неправомерно използване на музикални произведения, ощетява българските автори и създава неравнопоставеност между организаторите, които спазват закона, и онези, които го пренебрегват, подчертават от „Музикаутор“.

От организацията имат и три конкретни предложения в посока намиране на решение: