Новият ръководител за борба с бюрокрацията в Португалия обещава да спре изтичането на мозъци

Правителството на Португалия възлага на Гонсало Сараива Матиас сериозна мисия: да разчисти бюрокрацията, да увеличи заплатите и да намали разходите за жилища, за да спре емиграцията на квалифицирана младеж в чужбина.

„Младите хора напускат по три основни причини: бюрокрация, заплати и жилища“, каза Матиас, министър на Държавната реформа на страната, на тазгодишния Web Summit в Лисабон. „Война с бюрокрацията помага да се решат и трите проблема.“

46-годишният Матиас ръководи ново министерство, създадено след изборите през май, с мандат да оптимизира публичния сектор – задача, която напомня за Департамента за ефективност на правителството на Доналд Тръмп в САЩ или кампанията за дерегулация под ръководството на Хавиер Милей в Аржентина. Той твърди, че ако неговият план се реализира, държавата може да спести 10 милиарда евро (11,6 милиарда долара) за десетилетие.

Португалия е популярна сред заможните чужденци заради програмата си „златна виза“, която предоставя право на пребиваване на тези, които инвестират поне 500 000 евро или дарят 200 000 евро на неправителствена организация. Но за местните възможностите са оскъдни. Страната има едно от най-високите нива на емиграция в Европа: около 40% от завършилите университет напускат всяка година, а един на четирима португалски граждани в момента живее в чужбина – осмо най-високо ниво в света.

Задачата на Матиас няма да бъде лесна. Държавният сектор заема около 15% от работната сила и е известен със силна съпротива към промяната. Неговият пакет за трудова реформа, който включва мерки за улесняване на уволненията за работодателите, предизвика незабавна реакция. Двата най-големи синдиката обявиха обща стачка за 11 декември, което ще бъде първият им национален протест от 12 години насам.

Матиас посочи, че бюрокрацията (наричана „червена лента“) е допринесла за увеличаване на разходите за жилища. Бавните и сложни лицензионни процедури задушават строителството с години. Оптимизирането на разрешителните, добави той, също ще доведе до повишаване на заплатите.

„По-високите заплати зависят от повече компании, повече инвестиции и по-добра бизнес среда“, каза Матиас. „Искаме да гарантираме, че държавата се организира така, че да служи на гражданите и компаниите, а не да очаква те да се адаптират към нея.“

Международният валутен фонд заяви в доклад от 2024 г., че тежката бюрокрация остава основно предизвикателство за Португалия, което възпрепятства растежа и ефективността. Отделен доклад на бившия президент на Европейската централна банка Марио Драги същата година предупреждава, че червената лента в ЕС задушава инвестициите и продуктивността, призовавайки за дълбока реформа на публичната администрация за повишаване на конкурентоспособността.

