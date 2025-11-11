Рядък часовник Patek Philippe Ref. 1518 се продаде за 17.6 млн. долара на търг в Женева

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Рядък часовник от швейцарският производител Patek Philippe Ref. 1518 се продаде на аукцион, проведен от Phillips в Женева, на стойност от 14.19 милиона швейцарски франка (17.6 милиона долара), надминавайки цената от 11 милиона франка, постигната преди девет години.

Произведен през 1943 г., този модел е един от само четири известни часовника от неръждаема стомана, което го прави особено ценен и по-търсен от тези, изработени от злато. Първоначално лансиран през 1941 г., Ref. 1518 е първият серийно произвеждан вечен календар с хронограф в света.

През 2016 г. той поставя световен рекорд за ръчен часовник, който впоследствие е надминат от Rolex Daytona на Пол Нюман през 2017 г. и Patek Philippe Grandmaster Chime през 2019 година.

От около 280 произведени часовника Ref. 1518, повечето са от жълто или розово злато, а само четири са от неръждаема стомана – този часовник е първият от тях. Аукционерите го описват като „часовник с почти митичен статус, съчетаващ историческа стойност, дизайн, механична иновация и рядкост“.

Двудневният търг включваше 207 лота на обща стойност над 66.8 милиона швейцарски франка, най-високата сума за часовникарски аукцион, с участие на 1886 регистрирани купувачи от 72 държави.

