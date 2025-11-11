МВР: Зачестяват измамите със съобщения от името на финтех компании

МВР предупреди за зачестили измами, извършени от хора, представящи се за служители от поддръжката на известна международна финтех компания. Всичко започва с обаждане от приложение за комуникация от международен номер, но с инициализирано името и логото на финтех компанията. Разиграват се различни сценарии, в които целта е убеждаване на потребителите да направите превод на пари във връзка с необходима верификация. При отказ за предоставяне на исканата информация те отправят заплахи, че сметката ще бъде закрита, а средствата – изгубени.

Киберекспертите съветват:

Никога не предоставяйте данни от банкови карти, пароли, кодове за потвърждение или друг вид информация, даваща възможност на непознати лица достъп личната ви информация, сметки, електронни пощи и др.

Прекъснете разговора и незабавно се свържете с институцията, от името на която се представят непознатите. Финансовите институции не извършват верификация чрез обаждане.

Не отваряйте връзки/линкове, изпратени от непознати лица, дори ако изглеждат легитимни.

Проверявайте внимателно имейл адресите, номерата и профилите, чрез които непознати комуникират с вас – измамниците често използват идентични копия.