МВР: Зачестяват измамите със съобщения от името на финтех компании

финтех АйТиЕф Груп ITF Group

МВР предупреди за зачестили измами, извършени от хора, представящи се за служители от поддръжката на известна международна финтех компания. Всичко започва с обаждане от приложение за комуникация от международен номер, но с инициализирано името и логото на финтех компанията. Разиграват се различни сценарии, в които целта е убеждаване на потребителите да направите превод на пари във връзка с необходима верификация. При отказ за предоставяне на исканата информация те отправят заплахи, че сметката ще бъде закрита, а средствата – изгубени.

Киберекспертите съветват:

  • Никога не предоставяйте данни от банкови карти, пароли, кодове за потвърждение или друг вид информация, даваща възможност на непознати лица достъп личната ви информация, сметки, електронни пощи и др.
  • Прекъснете разговора и незабавно се свържете с институцията, от името на която се представят непознатите. Финансовите институции не извършват верификация чрез обаждане.
  • Не отваряйте връзки/линкове, изпратени от непознати лица, дори ако изглеждат легитимни.
  • Проверявайте внимателно имейл адресите, номерата и профилите, чрез които непознати комуникират с вас – измамниците често използват идентични копия.
  • Ако вече сте станали жертва на престъпление или са извършени неоторизирани транзакции – уведомете банката си и подайте сигнал в полицията.
