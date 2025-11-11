СОС ще създаде критерии за оценка на отпадъците, постъпващи за преработка

Комисията по екология в Столичния общински съвет (СОС) ще създаде критерии, по които да се оценява отпадъкът, който постъпва в Столичното предприятие за третиране на отпадъци, информират от БНР. До решението се стигна, след като от фирма “Екобулпак”, която събира и извозва отпадъците от цветните контейнери, преустанови дейността си за няколко дни в по-голямата част от столицата.

На заседанието на Комисията по екология присъстваха както представители на “Екобулпак”, така и на Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

Видьо Видев, изпълнителен директор на “Екобулпак” заяви, че са били задръстени с нови отпадъци, които не са могли да приемат. Ето защо са спрели да извозват контейнерите. Той обвини директора на предприятието за третиране на отпадъци Николай Савов в рекет и прехвърли вината за кризата с боклука на него.

На обвиненията Савов отговори, че това е постановка. По думите му пет дни подред от „Екобулпак“ искали да върнат един и същи камион, с един и същи материал, за който се виждало, че е натоварен с рециклируеми материали.

Заместник-кметът по екология на София – Надежда Бобчева отбеляза, че спорът между Видев и Савов е от година и половина.

След края на дискусията общинските съветници решиха да създадат работна група, която в рамките на 3 месеца да изработи критериите, по които ще се оценява отпадъка, докаран от фирмите за оползотворяване.