Община Ловеч свиква публично обсъждане – иска да тегли заем от близо 7 млн. лева

Ловеч

За тази вечер (11 ноември) е насрочено публично обсъждане в сградата на община Ловеч. Темата му е свързана с желанието на местната власт да изтегли заем от близо 7 млн. лева, съобщава кореспондент на БНР. За да може това да стане факт, Общинският съвет трябва да одобри банковия кредит. Общината има намерение да използва над 2 млн. лева за погасяване на стари, неразплатени задължения, и за оборотни средства.

Кметът на Ловеч Страцимир Петков обяви и че над 4 млн. лева са предвидени за доизграждане на така наречената клетка 2 на регионалното депо за неопасни битови отпадъци. В момента мястото, където се изхвърлят подобни боклуци, е изцяло запълнено.

Клетка 2 се изгражда още от предишното ръководство на общината, но без осигурено финансиране, припомнят от БНР. През 2024 г. от бюджета на Община Ловеч са били платени близо 4 млн. лева на фирмата изпълнител за досега изграденото. Въпреки това са необходими още средства за довършване на строителните дейности.

