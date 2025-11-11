РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Бюджетът в евро е решаваща стъпка за стабилността и европейската интеграция, заяви Желязков

Премиерът Росен Желязков заяви, че приемането на държавния бюджет е ключов момент за устойчивостта на демократичните процеси и стабилността на страната. Той каза това по време на конференцията „Укрепване на свободата“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията. По думите му, правителството ще убеди Народното събрание да приеме първия бюджет, изготвен изцяло в евро, като подчерта, че на 1 януари България прави „решителна крачка“ към завършване на своята европейска интеграция.

Желязков посочи, че задачата на кабинета не е само да гарантира собствената си стабилност, а да защитава устойчивостта на институциите и демократичните тенденции. Той подчерта и ролята на България като държава на източния фланг на НАТО, която трябва да превърне Черно море от зона на напрежение в пространство на сигурност и сътрудничество.

Премиерът акцентира върху значението на образованието и демографската политика като дългосрочни инвестиции в защитата на демокрацията. Според него следващото поколение ще я отстоява „не само с идеи, но и с технологична компетентност“.

