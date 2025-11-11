Пламен Русев представи книгата си, с която се прицели в най-голямата ни рана – липсата на доверие

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе представена книгата „Капиталът на доверието“ на д-р Пламен Русев – основател и изпълнителен член на борда на Webit Investment Network. Водещ бе журналистът Бойко Василев, който отбеляза, че дори по структурата на изреченията си личи, че д-р Русев е човек, който преобразява света – 60% от тях са: Това не е еди-какво си, а е еди-какво си.

„Той иска да излезе от общоприетата представа за нещата и предпочита да говори за грешките и провалите си, отколкото за успехите си“, коментира Василев.

По думите му Пламен Русев е истински мислител, защото само такъв човек може да се прицели в най-голямата рана на нашето общество – липсата на доверие.

„Това, което Пламен Русев казва за бъдещето, има не само национално, но и глобално значение“, разкри Бойко Василев още малко за съдържанието на книгата, в която има хипертекстове благодарение на няколко QR кода.

С тях присъстващите на премиерата можаха да си направят тестове за степента на доверие, което имат към другите.

„Колкото и клиширано да звучи, няма нищо по-свято за мен от доверието на баща ми“ – призна д-р Пламен Русев, след като преди това на видеостена бе излъчено признание от неговия родител – Симеон Русев. Той разказа случка от детството на 11-годишния Пламен, когато заедно търсят вода в родната им Варна и по време на дългия и труден процес спускат 34 сонди на дълбочина 20 метра, като сложните „операции“ не преминават без „технически“ премеждия.

„Почти му спуках главата тогава, но когато истински вярваш, нищо не може да те спре – не само стигнахме до вода, а до река“ призна Пламен.

Бащата на Пламен Русев подчерта на няколко пъти във видеообръщението, че за него семейството винаги е било номер 1 и каквито и други успехи да има, за него именно то е най-важно. То е свързано и с дълбокото, вътрешно желание на човека да бъде полезен.

„А ако човек не е полезен, той не може да бъде щастлив“, категоричен бе бащата на Пламен Русев. В действителност основателят на Webit започва да пише книгата си „Капиталът на доверието“, за да отговори на въпросите на големия си син за бъдещето, което го очаква.

„В свят, в който печатницата на пари работи непрекъснато, единственият начин да противодействаме, е с доверието. В бъдещето единственият смисъл да се обърнеш към човек, няма да бъде с цел той да ти направи нещо по-бързо, по-евтино или по-качествено… Единственото нещо, което ИИ няма да замени, ще е доверието“, предупреди Русев.

Той обяви и своята формула за доверие – това е броят на изпълнените обещания минус пет неизпълнени. Предупреди, че макар и сега да се говори за асистенти на ИИ, те съвсем скоро масово ще станат агенти на ИИ, защото ще могат сами да взимат решения и тогава, както той многократно повтори, най-важно ще е доверието. „Ако него го няма, сценарият за бъдещето на човечеството няма да бъде добър“, предупреди Пламен Русев.

След това той говори за това как държавите трябва да имат не само своя БВП, но и индекс на доверието и сподели амбицията си България да стане първата държава в света, която да го измери.

Той прогнозира и че в бъдеще човечеството все по-отчетливо ще се раздели на три групи на база доверието си към машините (ИИ). В първата ще е „хомоделегатус“ или най-ефективните хора, които са оптимизирали всичко в себе си и около себе си на база алгоритми. За тях свободата ще е да не правят избори, защото ИИ ще избира вместо тях. Те ще имат максимум доверие в машините и никакво – в хората.

Във втората ще са трансхуманистите или хората, „танцуващи“ с алгоритмите с цел създаването на експериментални светове.

В третата ще са пазителите – хората, за които единственият смисъл на съществуването им, ще е запазването на човешкото.

Пламен Русев призна, че той е в четвъртата група – на посредниците между трите свята. Според него това е правилната посока и именно с мисълта за това как да запази връзката между трите човечества, той избира в какво да инвестира.

До Бойко Василев е синът на Пламен Русев – Симон.

„Защото парите са отговорност„, подчерта д-р Пламен Русев. Особено днес, когато, както стана ясно от представянето на книгата, най-големият капитал е доверието.