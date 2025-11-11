Ръст на продажбите с 9.69% отчитат от фирмата за капачки за алкохолни напитки „Херти“

Деветмесечието е по-добро спрямо същия период на миналата година въпреки очакванията за продължаваща тенденция на спад в потреблението, отчитат от „Херти“ АД. Ръстът в продажбите е с 9.69% на годишна база, сочат данните от финансовия отчет на специализираната в производството на алуминиени, пластмасови и композитни капачки и дозатори за алкохолната и винената индустрия фирма за третото тримесечие.

Реализирана е по-малка брутна и нетна печалба от дейността. Но от компанията отбелязват, че имат и нови проекти с клиенти.

Общата ситуация е положителна за „Херти“, но съществува несигурност,

свързана с налагането на митата в САЩ и свързаните с това рискове от намаляване на поръчките. Разходите за лихви по кредитите са намалели почти два пъти. Мениджърите отбелязват, че се работи за подобряване на организацията на работа и оптимизация на разходите.

Заедно с това усилено се работи и по строежа на новата производствена база и прилежащата инфрастрктура.

В края на август „Херти“ участва традиционно в изложението за спиртни напитки в Тексас ADI Show 2025, в средата на септември представи продуктите си с щанд на изложението Drinktec в Мюнхен.

Нетните приходи от продажби към края на септември са в размер на 57.93 млн. лв.

при 52.81 млн. лв. година по-рано. Но заедно с това предприятието е направило и по-големи разходи по дейността си, най-вече за материали. Но и за външни услуги и за възнаграждения са изхарчени повече средства. Така разходите нарастват до 53.83 млн. лв. при 47.64 млн. лв. година по-рано.

В крайна сметка фирмата отчита спад на нетната печалба – от 6.27 млн. лв. през 2024 г. до 4.69 млн. лв. в края на септември тази година.

Повечето сделки на „Херти“ на външния пазар са в евро, което намалява валутния риск. Договорените срокове с клиенти и доставчици позволяват на дружеството да не прибягва до финансови инструменти като хеджиране.

Рискове

В момента доставките на суровини и материали са ритмични, но срокът се е повишил почти двойно, подчертават от фирмата. Това пък води до повишаване на производствените разходи.

От компанията отбелязват, че поради добрата ликвидност „Херти“ има възможност да поддържа по-големи наличности на суровини и материали и да не се допусне нарушаване на производствения процес. Така фирмата е могла да изпълнява нормално заявените поръчки от клиенти.

Основни акционери в шуменската фирма са “ИГМ холдинг” – Австрия с дял от 33.27% от капитала, Александър Юлиянов (председател на съвета на директорите) с 33.22%, Захари Захариев (главен изпълнителен директор) с 25.23% и Елена Захариева (директор за връзки с инвеститорите) с 7.99% от книжата с право на глас. Останалите книжа са собственост на дребни индивидуални инвеститори.

Акциите на „Херти“ се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца цената им расте от 2.20 лв. за един брой преди година до 2.74 лв. в момента.