Дания ще плаща съдебни разноски за 400 млн. паунда след неуспешен иск за измама

Дания е напът да направи едни от най-големите съдебни разходи в историята на английската правна система в размер на около 400 милиона паунда, след като загуби високорисков процес за данъчна измама в Лондон.

Според съдебни документи, датската данъчна агенция (SKAT) ще трябва да плати по-голямата част от разноските, произтичащи от неуспешния ѝ иск по делото за скандала „cum-ex“, в който европейски държави бяха принудени да възстановяват данъци върху дивиденти, които никога не са били платени.

Сумата включва десетки милиони паунда за покриване на съдебните разходи на търговеца от британски хеджингов фонд Санджай Шах – в момента в затвора в Дания – и на свързани с него компании, наричани в съдебните документи „ответниците Шах“.

От SKAT заявиха, че ще обжалват решението, като посочиха, че „ако го спечелят, агенцията ще си възстанови направените разноски“. Апелативният съд все още не е решил дали ще разгледа жалбата.

Миналия месец Висшият съд в Лондон постанови, че датската агенция не е успяла да докаже, че ответниците – включително Шах и неговият базиран в Лондон фонд Solo Capital – са измамили държавата с около 1.4 млрд. паунда чрез схема за незаконно възстановяване на данък върху дивиденти.

Скандалът „cum-ex“ засегна и Германия, Италия и Франция, чиито данъчни власти също бяха измамени с милиарди евро.

Делото беше едно от най-сложните и най-скъпите, разглеждани някога от английските съдилища. Главният процес, който приключи през април, продължи 138 дни, включваше 26 адвокати, а само писмените заключения бяха от над 5300 страници.

Според обвинението, Шах и служители от неговия фонд са използвали т.нар. „cum-ex“ търговии, за да източват средства чрез вратички в германското законодателство. Съдия Андрю Бейкър обаче заключи, че макар някои ответници да са действали нечестно, агенцията не е доказала своето твърдение, а нейните вътрешни механизми за контрол върху възстановяването на данъци са били „толкова слаби, че почти не са съществували“.

Съдебните документи показват, че SKAT е задължена да покрие значителна част от разноските на ответниците, които подлежат на последваща оценка. „Ответниците Шах“ имат право да възстановят 85% от разноските си за периода между 1 септември 2023 г. и 30 април 2025 г., както и 100% извън този срок. Сред другите ответници, които ще получат компенсация, е Джас Бейнс – бивш главен юрисконсулт на Solo Capital, всички обвинения срещу когото бяха отхвърлени от съда.

Бейнс заяви, че процесът е „ярък пример за щетите, които възникват, когато бюрократи водят зле обмислени съдебни дела“, добавяйки, че решенията на SKAT били „лишени от търговска и пропорционална логика“.

По време на заседание през октомври съдия Бейкър отбеляза: „Общите съдебни разходи и от двете страни са от порядъка на 400 милиона паунда.“

Датската агенция беше представлявана от 13 адвокати, включително 3 кралски съветници (KCs), и адвокатската кантора Pinsent Masons.

В изявление Ким Толструп – заместник-директор на звеното за борба с измамите в SKAT, посочи, че агенцията е натоварена със задачата да възстанови 12.7 млрд. датски крони, източени чрез подобни схеми. Той допълни, че до момента са възстановени почти 4.1 млрд. крони чрез съдебни действия по света. Толструп оценява „общите съдебни разходи в Англия на около 1.3 млрд. крони в рамките на 10 години.“

В отделен наказателен процес в Дания, Санджай Шах беше признат за организатор на схема, ощетила държавата с 9 млрд. крони и през декември 2024 г. той беше осъден на 12 години затвор.

Шах отрича вината си, твърдейки, че само е използвал законови вратички в датската данъчна система. Обжалването му е насрочено за ноември 2026 година.

Делото срещу Санджай Шах ще остане едно от най-скъпите и противоречиви в историята на британската съдебна система. Макар Дания да се стреми да възстанови милиардите, изгубени в схемите „cum-ex“, решението на съда поставя под съмнение ефективността на нейните институции и подчертава колко висока може да бъде цената на един неуспешен съдебен процес.