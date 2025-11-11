Енергийният министър уверява, че количествата горива в страната са достатъчни

На територията на България има достатъчно количества горива, за да се гарантират потребностите на гражданите и бизнеса за дълъг период от време. Това увери енергийният министър Жечо Станков по време на конференция „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“ в София. Той подчерта, че сигурността на доставките на достъпни цени е гарантирана и е основен приоритет на правителството.

По думите му, ключова задача е постоянната комуникация със службата OFAC на Министерството на финансите на САЩ, с цел да се намери решение, което да позволи на рафинерията в Бургас да продължи да работи след 21 ноември, когато санкциите срещу „Лукойл“ влизат в сила. Министърът посочи, че правителството залага на „план А“ и не предвижда необходимост от алтернативен сценарий. Той уточни, че рафинираните горива, съхранявани в чужбина, биха стигнали за четири-пет дни, но доставянето им не би променило общата енергийна ситуация.

През последната седмица парламентът прие две извънредни законодателни мерки във връзка със санкциите – забрана за износ на нефтопродукти и разширяване правомощията на особения търговски управител на „Лукойл“-България. Междувременно председателят на Държавния резерв Асен Асенов съобщи, че България разполага с около 35 дни резерви бензин и над 50 дни дизел, като задължителният 90-дневен резерв е запълнен на около 98%, а част от запасите, съхранявани в други държави, могат да бъдат доставени у нас в срок от седем до 45 дни.