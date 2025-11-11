Съпругата на Джак Ма купува бившето италианско посолство в Лондон за 19.5 млн. паунда

Семейството на Джак Ма, китайския предприемач и основател на Alibaba, разшири международното си портфолио с недвижими имоти, след като закупи вила в Лондон, в която навремето е било италианското посолство.

Според данни от Агенцията по вписванията в Англия, съпругата на милиардера Джак Ма – Кати Йинг Джан, е купила къщата в Белгравия миналата есен за 19.5 милиона паунда. Имотът се добавя към обширната колекция на семейството извън Китай. След като предизвика недоволството на китайските власти през 2020 г., Джак Ма прекарва по-голямата част от времето си в чужбина.

Резиденция с високи стандарти за сигурност

Новата придобивка, със статут на сграда от втора степен (Grade II), е била използвана като италианско посолство през 20-те години на XX век, а по-късно и като офис на италианския военен аташе. Имотът е с площ от 7948 квадратни фута (около 738 кв. м) и е преобразуван в луксозна резиденция. Според рекламни материали вилата разполага с кино, асансьор и шест спални. Първоначалната обявена цена е била 21.5 милиона паунда.

По данни на компанията LonRes, която следи пазара на луксозни имоти в Лондон, платената цена прави това жилище 34-тата най-скъпа сделка в Лондон за миналата година, попадайки в топ 0.4% от най-скъпите за 2024-а.

Глобално портфолио от имоти

Семейството на Ма продължава да разширява имотните си инвестиции по света. Миналата година Кати Джан е платила около 45 милиона сингапурски долара за три съседни търговски сгради в Сингапур, съобщава „Файненшъл таймс“, позовавайки се на официални документи.

Тя е и единствен акционер в хонконгска компания, чрез която Джак Ма е закупил шато и лозя във Франция, пише изданието. Семейството притежава и луксозен дом на върха Виктория в Хонконг, придобит през 2015 г. чрез мрежа от компании, регистрирани на Британските Вирджински острови. Имотът, който преди това е бил собственост на белгийското правителство и е използван като консулска резиденция, е бил почти изцяло разрушен и заменен с нова модерна вила с гледка към Виктория Харбър.

Въпреки че Ма се оттегли от публичните си изяви и международните срещи, на които Пекин гледа с неодобрение, той продължава активно да инвестира в недвижими имоти. През 2015 г. е закупил имот от 28 100 акра в планините Адирондак в щата Ню Йорк за 23 милиона долара. Според говорител на Ма, имението, което включва потоци, конюшня и предприятие за производство на кленов сироп, е бил придобит основно с цел опазване на природата.