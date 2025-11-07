L’Oreal и Alibaba обединяват сили за въвеждане на AI в козметичната индустрия

L’Oreal China и Alibaba Cloud сключиха стратегическо споразумение за дигитално сътрудничество. Компаниите ще внедрят решения, базирани на изкуствен интелект, в козметичната индустрия, за да подобрят ефективността на маркетинга, обслужването на клиентите и проучванията.

L’Oreal обяви, че новите инструменти с изкуствен интелект ще оптимизират мобилното приложение на марката, ще подобрят ангажираността на потребителите и ще създадат персонализирани препоръки за грижа за кожата. Вече е разработено приложение за агенти, базирано на модела Qwen, което използва базата от знания на компанията за индустрията.

Като част от партньорството,

Alibaba Cloud ще организира и обучителни програми за служителите на L’Oreal China,

за да развият своите умения за изкуствен интелект, съобщава Prime.

Според представители на Alibaba, съвместният проект ще бъде стъпка към ускоряване на дигиталната трансформация и установяване на нов стандарт за иновации на китайския пазар на козметика.