Бюджетът ще бъде приет в срок, като няма да бъдат ощетени общините, заяви регионалният министър

“Бюджетът ще бъде приет в срок, защото това е първият бюджет в евро“, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, цитиран от БТА, давайки началото на реконструкцията на ВиК мрежата в Сандански на стойност над 16 млн. лева. Той изтъкна като изключително важно да приключат разговорите със социалните партньори – синдикати и работодателските организации.

По думите му, ако не бъде приет бюджетът, това ще бъде безотговорно по отношение на всички в държавата – особено към гражданите и общините.

Министърът отхвърли спекулациите за неравно третиране на общините. В отговор на въпрос за забавени плащания за ремонта на тръба във Варненското езеро, той отбеляза, че към днешна дата за този проект са изплатени близо 10 млн. лева държавни пари.

За да опровергае твърденията за неравно третиране на общините, Иванов отбеляза още и че е подписал разрешителното за строеж за обхода на град Кресна, като то предстои да бъде публикувано в следващите дни в “Държавен вестник”.