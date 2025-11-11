Shell се оттегля от два проекта за вятърна енергия в Шотландия

Британският петролен гигант Shell обяви в понеделник (10 ноември), че се оттегля от проектите MarramWind и CampionWind край бреговете на Шотландия след стратегически преглед. Решението е част от новата стратегия на компанията да се съсредоточи върху петрол и газ вместо върху възобновяеми източници.

Shell продаде 50% от дела си в MarramWind на производителя на вятърна енергия ScottishPower Renewables и върна лиценза за CampionWind на Crown Estate Scotland. Докато ScottishPower Renewables ще продължи развитието на MarramWind, бъдещето на CampionWind все още не е ясно.

Проектът CampionWind, разположен на 100 км от източното крайбрежие на Шотландия, би могъл да генерира до 2 гигавата мощност. Crown Estate Scotland ще прецени възможностите за използване на площадката според търсенето на пазара.

MarramWind, намиращ се 75 км от североизточното крайбрежие на Абърдийншър, има потенциал до 3 гигавата, което е достатъчно за снабдяването с електричество на над 3.5 милиона домакинства.

„С пълна отговорност за MarramWind, заедно с нашия проект MachairWind, ще продължим развитието на тези вятърни паркове и ще поддържаме позитивен диалог с местните общности и бизнеси“, заяви говорител на ScottishPower Renewables.