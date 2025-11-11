Швейцария напът да договори мита от 15% на износа си за САЩ

Швейцария е напът да се споразумее за 15-процентно обмитяване на износа си за Съединените щати, съобщава агенция „Блумбърг“. Това би било сериозен успех и облекчение за страната, която американският президент Доналд Тръмп порази с наказателно мито от 39% през август, твърдят запознати с въпроса лица. Според тях, сделка може да се сключи през следващите две седмици. Те обаче предупреждават, че нищо не е окончателно и преговорите могат да бъдат отменени, както се случи по време на дискусиите между търговските преговарящи от двете държави в края на юли.

Тръмп потвърди, че администрацията му „работи по сделка за намаляване на митата“. „Не съм посочил никакво число“, добави той, когато беше попитан за потенциалната ставка от 15 процента. И увери: „Ще работим върху нещо, което да помогне на Швейцария. Ударихме я много силно. Искаме Швейцария да остане успешна.“

Предишните преговори завършиха с пълно фиаско и с най-високия митнически налог на Белия дом за която и да е развита страна. Оттогава Берн се опитва да договори по-добри условия – стремеж, получил ускорение през миналата седмица, когато група швейцарски милиардери и корпоративни ръководители се срещнаха с Тръмп в Овалния кабинет. Срещата преминала толкова добре, че впоследствие американският президент наредил на търговския представител Джеймисън Гриър да засили преките преговори, което той направил със своите швейцарски колеги още на 7 ноември.

Евентуална сделка би била успешната кулминация на седмиците дипломатически совалки до Вашингтон на водещия швейцарски търговски дипломат Хелене Будлигер Артиеда, съчетани с швейцарската корпоративна офанзива. Ставка от 15% би съответствала на митата за съседния Европейски съюз и би била огромна редукция на сензационната 39%, която Тръмп обяви на 1 август – националния празник на Швейцария.

Първоначалното наказателно мито е свързано с недоволството на Тръмп от търговския дисбаланс между двете страни, по-специално – дефицит от обмена на стоки от близо 40 милиарда долара в ущърб на Съединените щати. Берн пък убеждава, че този недостиг се компенсира от вноса на услуги в Швейцария. Положението се влоши от уверенията на висши швейцарски служители, че са успели да договорят по-добра сделка с американските си колеги, която се нуждаеше само от одобрение от Тръмп преди 39-процентното мито да влезе в сила на 1 август.

Берн не може да си позволи да губи твърде много време в опита си да намали митата, тъй като вече има признаци за щетите, причинени от налозите. Икономиката вероятно се е свила през третото тримесечие, а Националната банка на страната отчита, че перспективите „са се влошили поради значително по-високите американски мита“. Безработицата също се увеличава, макар и от ниско ниво, и е най висока от четири години насам.