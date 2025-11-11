РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Моди заяви, че всички отговорни за инцидента в Делхи ще бъдат наказани

инцидента в Делхи, взривила се кола в близост до Червената крепост

Индийският министър-председател Нарендра Моди заяви по време на посещението си в Бутан, че всички отговорни за взрива на автомобил в Делхи ще бъдат изправени пред правосъдието, информира Ройтерс.

Инцидентът се случи снощи в индийската столица, когато бавно движещ се автомобил избухна на светофар близо до метростанция срещу историческата Червена крепост.

По официална информация осем души са загинали, а двадесет са ранени. Експлозията е била изключително мощна, като е повредила и унищожила множество превозни средства наоколо. Предполага се, че пътниците на взривилия се автомобил са сред загиналите.

Полицията в Делхи разследва инцидента като съдебни доказателства и разузнавателна информация навеждат на мисълта за терористичен акт. Органите на реда са задържали предишния собственик на автомобила (модел Хюндай i20), който е бил продаван многократно, и вече търсят последните купувачи.

