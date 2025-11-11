РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тайван евакуира 3000 души заради тайфуна „Фунг-уонг“

Тайван евакуира 3000 души заради тайфуна "Фунг-уонг"

Тайван е евакуирал над 3000 жители и е издал предупреждение във връзка с приближаването на тайфуна „Фунг-уонг“ от Южнокитайско море. Бурята вече е причинила смъртта на най-малко 18 души и е оставила над един милион души без дом във Филипините, пише в. „Индипендънт“.

Според Централната метеорологична администрация на Тайван се очаква „Фунг-уонг“ да отслабне, докато се движи през острова. Въпреки това синоптиците предупреждават за „поройни дъждове и силни ветрове“ в източните и южните райони.

Президентът Лай Чинг-те призова жителите да избягват планините, крайбрежието и други високорискови зони.

Тайфунът „Фунг-уонг“, известен като „Уан“ във Филипините, премина през северните и централните провинции през уикенда с постоянни ветрове от 185 км/ч, предизвиквайки наводнения, свлачища и прекъсвания на електрозахранването.

