Ако не хвърляме разделно – плащаме двойно

Анализът ни показва, че около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо, съобщи кметът на София Васил Терзиев във „Фейсбук“. Той подчерта, че гражданите вече са заплатили за рециклирането на всяка опаковка – от бутилки за вода до кашони от нови уреди, тъй като тази стойност е включена в цената на продуктите, които купуваме.

„Факт е: цветните контейнери са ангажимент на т.нар. Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ОООО). Тези организации са получили парите от производителите – т.е. от нас, гражданите – с обещанието да рециклират опаковките. Ако една опаковка не влезе в цветния контейнер, а отиде в сивия, ние плащаме за нея втори път. Плащаме, за да я извозим, преработим и депонираме. За всеки тон рециклируем материал, попаднал на депото, губим стотици левове“, посочва столичният градоначалник.

По думите му вече са въведени по-строги изисквания към организациите – повече и по-удобно разположени контейнери, както и по-често обслужване. Реформиран е и Столичният инспекторат, за да осигурява по-строг контрол и да налага по-високи санкции. Освен това се въвеждат нови иновативни решения, като инициативата „МАГАТА ФЕСТ“, която временно компенсира липсата на инфраструктура.

„Но докато ние се борим за вашите пари и по-чист град, организациите ни съдят и изнудват, защото тези нови изисквания не им са изгодни. За тях това означава повече инвестиции и край на лесното печелене на гръб на софиянци. Ние няма да отстъпим от тази битка. Но за да спечелим, трябва да се научим и ние – гражданите – да бъдем дисциплинирани. Трябва да свикнем да разделяме, защото всяко наше усилие е пряка инвестиция в нашия джоб и нашия град. Не може да очакваме промяна, ако продължаваме да хвърляме всичко на едно място„, добавя Терзиев.

