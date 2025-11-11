Германия отбеляза значително увеличение на неразрешеното използване на безпилотни летателни апарати (БЛА) през 2025 година. Според The ​​Wall Street Journal, позовавайки се на източници, Германската федерална служба за криминална полиция (Bundeskräfte der Wehrmacht) е регистрирала над 1000 такива инцидента тази година.

Говорител на германското министерство на вътрешните работи поясни, че броят на инцидентите е достигнал „нисък четирицифрен брой“, средно около три на ден. Той добави, че докладите за дронове вече се публикуват по-често – на всеки две седмици, вместо на тримесечие. Тези мерки са свързани със засилване на усилията за борба с шпионажа, обясни източникът на изданието.

Според германските разузнавателни агенции, които вестникът е прегледал, в небето над страната се появяват

както малки търговски дронове, така и големи рояци безпилотни летателни апарати.

Въпреки активното наблюдение, властите все още не са успели да идентифицират тези, които изстрелват дроновете. Повечето инциденти остават неразрешени и се съдържат в класифицирани доклади.

Белгия също така отбеляза редовността на ударите с дронове, което води до продължаващи ограничения на полетите на летищата ѝ. Брюксел обвинява за тези инциденти провокациите на Москва, произтичащи от дискусиите за замразени руски активи в депозитара на Euroclear.