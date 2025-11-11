Над 1000 инцидента с дронове са регистрирани в Германия през 2025 г.

Германия отбеляза значително увеличение на неразрешеното използване на безпилотни летателни апарати (БЛА) през 2025 година. Според The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, Германската федерална служба за криминална полиция (Bundeskräfte der Wehrmacht) е регистрирала над 1000 такива инцидента тази година.
Говорител на германското министерство на вътрешните работи поясни, че броят на инцидентите е достигнал „нисък четирицифрен брой“, средно около три на ден. Той добави, че докладите за дронове вече се публикуват по-често – на всеки две седмици, вместо на тримесечие. Тези мерки са свързани със засилване на усилията за борба с шпионажа, обясни източникът на изданието.
Според германските разузнавателни агенции, които вестникът е прегледал, в небето над страната се появяват
както малки търговски дронове, така и големи рояци безпилотни летателни апарати.
Въпреки активното наблюдение, властите все още не са успели да идентифицират тези, които изстрелват дроновете. Повечето инциденти остават неразрешени и се съдържат в класифицирани доклади.
Белгия също така отбеляза редовността на ударите с дронове, което води до продължаващи ограничения на полетите на летищата ѝ. Брюксел обвинява за тези инциденти провокациите на Москва, произтичащи от дискусиите за замразени руски активи в депозитара на Euroclear.