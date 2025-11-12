Турската прокуратура иска до 2352 години затвор за кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

Истанбулската главна прокуратура е поискала присъда между 828 и 2352 години затвор за арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщава вестник „Хюриет“. Срещу кмета са повдигнати 142 обвинения, включително за създаване и ръководене на организирана престъпна група.

По делото са обвинени общо 402 души, от които 105 се намират в ареста. Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. Задържането му предизвика вълна от масови протести, определяни като най-големите в Турция от 2013 година насам.

В средата на октомври турската прокуратура внесе и друг обвинителен акт от 576 страници срещу 200 души, сред които седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (ПСР), в рамките на паралелно разследване за корупция.