„Правосъдие за всеки“ и „Бъдеще в България“ излизат на протест срещу Борислав Сарафов

Тази вечер от 18.00 ч. пред Съдебната палата се очаква да се проведе пореден протест на гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“ срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Към акцията този път ще се присъединят и младите лекари и медици от инициативата „Бъдеще в България“, както и членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, който подаде оставка, съобщават организаторите.

Междувременно в Народното събрание се очаква от „Възраждане“ да поискат изслушване на здравния министър Силви Кирилов заради оставката на Обществения съвет за строежа на Детската болница.

„Няма признаци за промяна в пагубните процеси в съдебната власт и завладяната прокуратура, заради които приканваме гражданите да излязат на улицата. Насилието и агресията в обществото растат с огромни стъпки. Засегнати вече са пряко децата и младите хора, които трябва да са бъдещето на държавата, но полиция и прокуратура очевидно нямат отговор на това най-опасно явление. И на фона на всичко това Пеевски си строи държава с голямо Д, тоест Диктатура! Това не можем да позволим“, добавят от „Правосъдие за всеки“.