Великобритания забранява на компании да обслужват износа на руски втечнен газ

Великобритания планира да забрани на компании да предоставят услуги като доставка и застраховки при износ на руски втечнен газ (LNG), съобщи Ройтерс. Това е поредна стъпка на Лондон за ограничаване на приходите на Кремъл и подкрепа за Украйна във войната ѝ срещу Русия.

През октомври Европейският съюз вече прие санкции, забраняващи вноса на руски LNG от 2027 година, а САЩ и Великобритания насочиха мерките си срещу „Лукойл“ и „Роснефт“. Сега Лондон иска да прекъсне достъпа на Русия до западни компании, които подпомагат износа на втечнен газ.

„Забраната ще бъде въведена поетапно през 2026 година, в синхрон с нашите европейски партньори“, се казва в изявление на британското външно министерство преди срещата на външните министри на Г-7 в Канада. Освен това Обединеното кралство ще предостави 13 милиона лири за възстановяването на енергийния сектор на Украйна и за помощ на най-засегнатите от загубата на отопление и електричество.