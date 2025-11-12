AMD очаква ускорен ръст на продажбите, под въздействие на силното търсене на AI чипове

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Производителят на чипове Advanced Micro Devices (AMD) прогнозира над 35% годишен ръст на приходите през следващите три до пет години, подкрепен от голямото търсене на продукти за центрове за данни и изкуствен интелект.

Главният изпълнителен директор Лиза Су заяви, че приходите от AI центрове за данни ще нарастват средно с около 80% годишно, а глобалният пазар на AI чипове ще достигне 1 трилион долара до 2030 година.

Пазарната оценка на акциите на AMD се е удвоила от началото на годината, подпомогнати от партньорствата с OpenAI и Oracle. Анализаторите очакват стабилен ръст и печалба от 9.83 долара на акция до 2027 година.

Компанията постепенно печели пазарен дял от Intel, но остава зад Nvidia, която доминира в най-печелившия сегмент на AI чиповете. След изявлението на Су, акциите на AMD поскъпнаха с около 1% до 246.75 долара.

