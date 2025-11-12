Парламентът подкрепи и на второ гласуване медицинските сестри да участват в договарянето със Здравната каса

И на второ гласуване мнозинството подкрепи промените в Закона за здравното осигуряване, предложени от Министерския съвет, с които се предвижда в договорния процес с Националната здравноосигурителна каса да участва и съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.

В мотивите си към законопроекта от здравното министерство поясняват, че това е мярка, която цели повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната.

В същото време мнозинството не се съобрази с предложението на депутата от „Възраждане“ – Маргарита Махаева, която апелира депутатите да подкрепят редакционната й поправка, с която и лекарските асистенти да бъдат включени към представителите на съсловията в здравеопазването, които да имат право директно да се договарят със Здравната каса.

Припомняме, че сред функциите, които се очаква да изпълняват завършилите специалността „Лекарски асистенти“ е работа в спешната помощ и осигуряване на медицински услуги в слабо населените места, където малкото останали жители нямат достъп до лекарска помощ.