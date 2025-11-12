„УниКредит Булбанк“ вече предлага незабавни преводи в евро SEPA instant

„УниКредит Булбанк“ се присъедини към европейската схема за незабавни преводи в евро SEPA instant, съобщиха от кредитната институция. Всички клиенти – физически и юридически лица, включително еднолични търговци, вече могат да получават входящи преводи в евро за секунди.

Услугата предлага незабавни входящи преводи в евро – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, включително през уикенди и официални празници, както и възможност да получавате преводи от над 2700 банки в Европейското икономическо пространство, участници в схемата SEPA Instant.

„Присъединяването към SEPA Instant е важна стъпка в нашата мисия да предлагаме модерни, бързи и сигурни решения за плащания.

Входящите преводи в евро вече се случват за секунди – 24/7.

Това означава по-бърз достъп до средства, по-лесно управление на парични потоци и по-голяма гъвкавост в ежедневието и бизнеса“, отбелязва Борислав Бангеев, директор Корпоративно банкиране. „За нас това е още една крачка към предлагането на банкови услуги, които работят в ритъма на клиентите ни“.

От банката посочват, че през 2026 г. клиентите могат да очакват и изходящи SEPA Instant преводи извън страната, което е следващ етап към по-бързи и безпроблемни плащания в Европа.