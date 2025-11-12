За Радев оправданията на управляващите за бавенето с особения управител на „Лукойл“ са несъстоятелни

Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни. Това написа президентът Румен Радев в профила си във „Фейсбук“.

Държавният глава пише още, че ако управляващите наистина са искали да предотвратят прекъсване на работата на рафинерията, горивна криза и поскъпване на цените, те е трябвало още след обявяването на санкциите на 23 октомври да назначат особен управител и да поемат оперативния контрол върху дейността на „Лукойл“.

Радев подчертава, че правителството е имало всички законови основания за това, тъй като институтът на особения управител е уреден в закон от 2023 г., който включва и защити срещу злоупотреби — подобни на прилаганите в други европейски държави при сходни случаи, за да се намали рискът от финансови искове срещу държавата.

По думите на Радев през последните седмици умишлено се насаждат страхове и усещане за спешност, което е позволило бързото приемане на законови промени, отменящи вече съществуващи защитни механизми. Президентът поставя въпроса дали именно това не е било истинската цел на промените и кой има интерес от тях.

Припомняме, че миналата седмица парламентът два пъти прие извънредно законодателство във връзка с американските санкции срещу руската компания „Лукойл“ и последиците за нейните активи у нас. Първо беше забранен износът и доставките на нефтопродукти към държави от Европейския съюз, а след това бяха одобрени промени, свързани с функциите на особения търговски управител на рафинерията и другите обекти на „Лукойл“ в България.