ЕК предлага нов пакет от мерки за защита на демокрацията, медиите и изборния процес в ЕС

Европейската комисия представи пакет от мерки, насочени към укрепване на демокрацията в Европейския съюз, като целта е да се гарантират честни избори, свободни медии и сигурно информационно пространство, предаде БТА. Мерките идват на фона на нарастващите заплахи от външна намеса, дезинформация и насилие срещу политици в държавите членки.

Сред предложенията е създаването на европейска платформа за обмен на опит и координация между държавите от ЕС при засичане и реакция на заплахи за демократичните процеси. В нея ще участват организации на гражданското общество, медии, учени и изследователи, а ще бъде изготвен и правилник за действие при спешни случаи на чуждестранна намеса. ЕК планира също създаването на европейска мрежа от проверители на факти и насоки за етично и отговорно използване на изкуствен интелект в изборите.

Комисията предлага още финансова подкрепа за независимата и местната журналистика, преразглеждане на правилата за рекламния пазар, както и нови мерки за защита на журналистите от съдебен натиск. Ще се засилят инициативите за медийна грамотност и гражданско образование, а в бъдеще се предвижда и по-тясно интегриране на научните данни в процеса на взимане на политически решения.