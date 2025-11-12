Google ще инвестира 5.5 млрд. евро в центрове за данни и операции в Германия

Технологичният гигант Google обяви, че планира да инвестира 5.5 милиарда евро (6.4 милиарда долара) в изчислителни ресурси и операции в Германия през следващите четири години, като част от вълната от нови инвестиции на големи технологични компании през последните месеци.

Интернет гигантът направи съобщението във вторник (11 ноември) в Берлин по време на събитие с участието на германски федерални министри. Планираната инвестиция включва изграждането на два центъра за данни в района на Франкфурт.

Европейските страни се стремят да изграждат приоритетно центрове за данни, тъй като лидерите на континента се опасяват, че Европа може да изостане още повече в областта на технологиите и изкуствения интелект. Европейската комисия призовава компаниите да изграждат така наречените „гигафабрики“ – центрове за данни, способни да обучават и поддържат сложни AI модели.

В официално изявление Google определи инвестицията си в Германия като част от своя „постоянен ангажимент към Европа“. В течение на години компанията многократно е била обект на критики и регулаторни действия в региона заради въпроси, свързани с личните данни, конкуренцията и авторското право.

През септември технологичният гигант обяви, че ще инвестира 5 милиарда паунда (6.8 милиарда долара) в Обединеното кралство в рамките на следващите две години. Германската инвестиция включва и разширяване на трите офиса на Google в страната.

На глобално ниво Alphabet, компанията-майка на Google, очаква капиталовите ѝ разходи да достигнат до 93 милиарда долара през 2025 година.