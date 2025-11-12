Нискоемисионната зона за автомобили в София се разширява от 1 декември

Нискоемисионната зона за автомобили в София влиза в сила от 1 декември, като тази година тя ще е с по-голям обхват, съобщават от общинския пресцентър. Както досега ще има обособена зона на “малкия ринг”, в която ще могат да се движат автомобили от 3-та екогрупа нагоре, но ще има и зона на “големия ринг”, в която ще бъде забранено да се движат автомобили от най-замърсяващата 1-ва екогрупа.

Всеки може лесно да провери към коя екогрупа спада неговият автомобил тук.

Зоната “малък ринг“, обхваща територията между булевардите “Васил Левски”, “Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. “Опълченска”.

Зоната “голям ринг”, е заключена между: бул. „Сливница“; бул. „Данаил Николаев“; бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“; бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“; ул. „Сребърна“; ул. „Хенрик Ибсен“; бул. „П. Ю. Тодоров“; бул. „Иван Ев. Гешов“; бул. „К. Величков“.

Забраната има за цел да спомогне за подобряване качеството на въздуха в столицата и ще важи в периода от 1 декември до 28 февруари 2026 г., като контролът ще се осъществява автоматично от 180 камери, допълват от Общината.

Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях е позволено без ограничение.

“Най-важното е гражданите да разберат, че въвеждането на зоните не е антисоциална или дискриминираща мярка, както някои се опитват да внушат”, обяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

По данни на Общината, въвеждането на нискоемисионната зона в “малкия ринг” е довело до значителен спад в нарушенията – от 20 000 навлизания дневно на най-замърсяващите автомобили през ноември 2024 г., до 2 000 през февруари 2025 година.

За абсолютно всички автомобили ли важи забраната?

– Забраната не важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоните на двата ринга и имат винетка за локално паркиране в синя или зелена зона.

– Забраната не важи и за лицата с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране (инвалидна карта), издадена от Столична община или от друга община в България.

По отношение на глобите – за физически лица тя е от 50 лева за първо нарушение, а за юридически – започва от 1000 лева.