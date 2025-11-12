Отборът на Mercedes във „Формула 1“ е най-скъпият – оценен на 6 млрд. долара

Шефът на отбора на Mercedes от „Формула 1“ Тото Волф е близо до продажбата на част от 33%-ния си дял в отбора. Сделката, според Sportico, се основава на рекордна оценка на целия отбор в моторните спортове от 6 милиарда долара. Това е с 1.6 милиарда долара повече, отколкото Liberty Media плати за цялата организация на „Формула 1“ преди девет години.

Шефът и съсобственик на отбора на Mercedes от „Формула 1“ Тото Волф води преговори за продажба на част от акциите си в отбора. „Сребърните стрели“ в момента са поравно собственост на Волф, Mercedes-Benz Group и INEOS. Според Sportico, чиято информация беше независимо потвърдена от BBC, продажбата на 5% дял в отбора на нов собственик (кой е той, все още не е известен) е под въпрос. Интересното в тази история е, че сделката ще бъде осъществена въз основа на оценка на целия отбор от 6 милиарда долара.

С други думи,

Тото Волф може да получи 300 милиона долара за акциите си.

Той ще запази позицията си в отбора и ще продължи да получава заплатата си (миналата година тя беше 8 милиона долара).

Ако сделката се осъществи, Mercedes ще се превърне в най-високо оценения отбор в историята на моторните спортове. Досега McLaren заемаше този ранг. Според финансовите отчети на последния, акциите му бяха преразпределени между акционерите през септември тази година въз основа на оценка от 5 милиарда долара.

От Mercedes отказаха коментар относно предстоящото пристигане на нов акционер, но отбеляза, че ръководството на отбора наистина ще остане непроменено.

Отборът на Mercedes е създаден в края на сезон 2009,

след като едноименният производител придоби контролен дял в отбора Brawn. През 2013 г. Волф става директор и съсобственик на отбора. Под негово ръководство Mercedes печели Шампионата на конструкторите в продължение на осем сезона – от 2014 до 2021 година. През същия този период пилотите на отбора спечелиха седем световни шампионата.

Люис Хамилтън спечели шест титли (2014–2015 и 2017–2020 г.), присъединявайки се към Михаел Шумахер в седем световни първенства, включително първата му титла през 2008 г. с „Макларън“. Нико Розберг спечели още една през 2016 година.

През последните години обаче съдбата на „Мерцедес“ не е била особено розова.

Въпреки това, отборът остава доста успешен финансово. Според собствените финансови отчети на отбора, приходите му през 2024 г. са били 853 милиона долара, с нетна печалба от 161 милиона долара. От тях 134 милиона долара са били разпределени за дивиденти на акционерите.

Интересното е, че преди девет години, когато Liberty Media придоби „Формула 1“ от инвестиционния фонд CVC Capital Partners, общият акционерен капитал на серията е бил оценен само на 4.4 милиарда долара.