Украйна отстрани временно министъра на правосъдието Герман Галушченко заради мащабен корупционен скандал в енергетиката

Украинският Министерски съвет реши да временно отстрани министъра на правосъдието Герман Галушченко, след като той беше замесен в разследване за голяма корупционна схема в енергийния сектор, съобщи Укринформ, позовавайки се на премиерката Юлия Свириденко. Задълженията му ще бъдат поети от заместник-министъра по европейската интеграция Людмила Сугак, а във Върховната рада вече е внесено предложение за освобождаването му.

Разследването се води от Националното антикорупционно бюро на Украйна, което на 11 ноември разкри схема за пране на близо 100 млн. долара чрез контрол върху стратегически предприятия, включително държавната компания „Енергоатом“. НАБУ е задържало петима заподозрени и е идентифицирало още двама, сред които бивш вицепремиер, бивш съветник на енергийния министър и ръководителят на отдела за сигурност на „Енергоатом“.

Самият Галушченко, който преди да оглави правосъдното ведомство беше министър на енергетиката, заяви, че приема решението на кабинета като „цивилизован и подходящ сценарий“ и ще защитава позицията си в съда. Корупцията в енергийния сектор е изключително чувствителен въпрос в Украйна, където честите прекъсвания на тока вече тежат на населението преди настъпването на зимата.