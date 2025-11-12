MrBeast разширява екипа и бизнеса си

Най-големият YouTuber в света – MrBeast (Джимми Доналдсън), засили екипа си с четирима нови ръководители от септември. Сред новопопълненията в Beast Industries са имената на Визенек от SnapChat и Калабрезе от TikTok. Тяхната задача е да увеличат сделките с брандове, да привлекат повече креативни специалисти и да разширят производството.

Екипът му има амбицията да изгради развлекателен гигант по модела на Disney. Компанията, оценена на 5 милиарда долара, се стреми да направи медиите си печеливши, като разширява партньорствата с брандове и привлича професионалисти от медии и технологии.

MrBeast управлява медийна империя с над 400 милиона абонати, шоу в Amazon Prime Video и около 224 милиона долара приходи от медийни дейности през 2024 година. Освен медийния бизнес, компанията оперира и в други сфери като шоколадовата марка Feastables и проучва финтех проекти. Повечето от 450 служители работят в централата в Грийнвил, Северна Каролина, а някои са разпределени на други места.

Новите служители преминават 90-дневен изпитателен период („vibe check“), за да се оцени културното им вписване. Главният изпълнителен директор Джефри Хаузенболд работи за професионализация на компанията и контрол на разходите, като целта е всичко, което правят, да бъде печелившо и навременно, без да се жертва качеството на съдържанието.