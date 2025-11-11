Схема за подкупи за 100 млн. долара в енергийния сектор на Украйна

Месеци след като украинският президент Володимир Зеленски се опита да ореже правомощията им, основните агенции за борба с корупцията в Украйна съобщиха, че са разкрили мащабна схема за подкупи с главно действащо лице държавната компания за ядрена енергия „Енергоатом“. Висшите антикорупционни органи на Украйна са претърсили на 10 ноември имоти, свързани с високопоставени държавни служители и бивш бизнес партньор на президента Зеленски, като част от мащабно разследване на предполагаема корупция в енергийния сектор на страната.

Схемата включва „подкупи“ от подизпълнители, наети за изграждане на укрепления за защита на енергийната инфраструктура от руски ракети и дронове. Което ще засили опасенията на основните партньори на Киев, че страната трябва да се справи с корупцията, докато търси западна подкрепа за нови милиарди долари за военните си действия срещу нашественика и икономиката.

Новината за разследването идва на фона на ескалиращи руски въздушни атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, предизвикали прекъсвания на електрозахранването и нарастващ гняв към украинските власти за това, че не са защитили енергийните съоръжения.

В изявление и 27-минутно видео, в което представя своите констатации, Националното бюро за борба с корупцията (NABU) заяви, че неговите следователи и служители от Специалната прокуратура за борба с корупцията (Sapo) са провели „мащабна антикорупционна операция в енергийния сектор“.

Александър Абакумов, водещ детектив по борба с корупцията, заяви във видеоклип, че агенциите са извършили над 70 претърсвания в рамките на 15-месечно разследване, наречено ​​„Мидас“, по което са събрани около 1000 часа аудиозаписи като доказателства. Антикорупционните органи са разкрили пране на пари и незаконно обогатяване, включително и че върху подизпълнителите е бил оказван натиск за подкупи до 15 процента.

NABU отбеляза, че „мащабната корупционна схема“ е насочена към опит за повлияване на публични предприятия от стратегическо значение (включително националната компания за ядрена енергия на Украйна „Енергоатом“) и публикува снимки на торби, пълни с щатски долари, евро и украински гривни, посочвайки, че около 100 милиона долара са били „изпрани“ в схемата. Част от подкупите са свързани с договори за изграждане на защитни конструкции за атомната електроцентрала в Хмелницки.

Запознат с разследването източник заяви, че бившият министър на енергетиката и настоящ министър на правосъдието Герман Галушченко, както и Тимур Миндич – богат бизнесмен и съсобственик на развлекателната компания „Квартал 95“, основана заедно със Зеленски, са сред разследваните. Следователи от НАБУ са претърсили имоти, свързани с мъжете и няколко други заподозрени. Украинският депутат Ярослав Железняк потвърди обиските, свързани с Галушченко и Миндич, в публикация в Telegram и добави, че е внесъл предложение в парламента за уволнение на Галушченко.

Съветникът на Зеленски – Дмитро Литвин, заяви, че президентската канцелария подкрепя всеки опит за изкореняване на корупцията в държавните компании, но не може да коментира разследването, тъй като всичките подробности не са публични. Преди това, украинският президент съобщи, че преговаря с партньорите на Киев в Европа повече финансиране и оборудване за енергийната система на страната.

„Енергоатом“ увери, че сътрудничи напълно на разследването. Министърът на енергетиката Светлана Гринчук заяви, че ведомството има „нулева толерантност към корупцията“. И добави, че ако вината бъде доказана, всички трябва да бъдат подведени под отговорност.

Зеленски също изрази подкрепа за разследването във вечерното си обръщение на 10 ноември и призова правителствените служители да „работят заедно с NABU и правоприлагащите органи“. Президентът заяви, че „Енергоатом“ осигурява на Украйна „най-големия дял от производството на енергия“, което прави доброто състояние на компанията „приоритет“. И добави, че „трябва да има присъди.“

Твърденията на антикорупционните органи предизвикаха незабавна политическа реакция в Украйна, където подновените атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура поставиха на преден план отбраната на Украйна около електроцентралите и подстанциите.

„Изключително съм огорчена от мащаба на корупцията в енергийния сектор“, каза Ина Совсун, украински опозиционен депутат и член на парламентарната комисия по енергийни въпроси. Но добави, че не е изненадана.