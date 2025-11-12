РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кметът на Карлово иска работна група да наблюдава строежа на завода за барут

Кметът на Карлово Емил Кабаиванов иска работна група да наблюдава строежа на завода за барут

В писмо до премиера Росен Желязков кметът на Карлово Емил Кабаиванов настоява да бъде съставена междуведомствена работна група с участието на представител на Общината, която да наблюдава спазването на всички процедури по изграждането на бъдещия завод за барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди в региона. 



След подписването на договора за новия завод между ВМЗ и германския оръжеен концерн „Райнметал“ карловският общински съвет гласува да започне процедурата за промяна на статута на имота, върху който се предвижда да бъде построен той, а заседанието на местния парламент беше съпътствано от протест с участието на членове и симпатизанти на партиите „Възраждане“ и „Величие“. 

В писмото, което е адресирано също до министрите на икономиката, отбраната и регионалното развитие, кметът на Карлово изтъква, че местната администрация иска да бъде запознавана  с всяка от конкретните стъпки около подготовката за изграждането на завода, за да информира своевременно и жителите на района. Особено важни са екологичните показатели, подчерта Емил Кабаиванов по време на провелата се днес онлайн приемна с граждани.

„Имам предвид оценка за въздействието върху околната среда и необходимите мерки, които да ни гарантират чистота на въздуха, питейната вода, почвата, подпочвените води“, поясни той.

Според Кабаиванов за хората е важно да знаят повече и за самите мощности , които ще бъдат изградени, машините и съоръженията, както и вида на взривните вещества, които ще се произвеждат.

„Желаем да имаме изпреварваща информация и да не позволяваме хора, които поради политически дивиденти, които желаят да извлекат от ситуацията, да насаждат страхове у всички граждани, живеещи в Карловския регион“, посочи кметът.

При категорично спазване на всички норми за безопасност на работещите и на населението и на изискванията за чиста околна среда бъдещият завод ще донесе определено ползи – развитие на икономиката и инфраструктурата и нови работни места за десетилетия напред, допълни кметът на Карлово.

