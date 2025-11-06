„Възраждане“ поиска местен референдум за завода за барут край Карлово

От партия „Възраждане“ поискаха провеждането на местен референдум за завода за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди край Карлово.

Внесена е и жалба срещу решението на карловския общински съвет, даващо „зелена улица“ на процедурата за промяна на статута на имота, върху който се предвижда да бъде изграден новия завод.

Жалбата срещу решението на местния парламент от 30 октомври е внесена от депутата от партия „Възраждане“ Кръстьо Врачев. Според него процедурата е незаконосъобразна още в своя генезис.

„Смятаме , че хората трябва да се произнесат желаят ли подобен тип производство в общината или не“, изтъква народният представител.

„Ние не сме против развитието на ВМЗ, но искаме да се развива по такъв начин, че да произвежда продукция с висока добавена стойност. Защо например не произвеждаме дронове, защо трябва да произвеждаме барут, с възможно най-ниската добавена стойност, с огромни щети за околната среда.“, заяви Врачев

Договорът за изграждането на новия завод беше подписан между германския оръжеен концерн „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот.

Очаква се в него да бъдат открити 1000 висококвалифицирани работни места.