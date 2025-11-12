Особеният управител на „Лукойл“ вече е избран, българин е

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви че председателят на „Ново начало“ Делян Пеевски няма да „вземе рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, както преди него лидерите на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и Кирил Петков не я взеха“.

В парламентарните кулоари Борисов коментира и тазсутрешните думи на президента Румен Радев за рафинерията, като каза, че те са предизвикани от „поверително“ писмо от „чичо му“. „Да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува и с Европейския съюз и с Министерството на енергетиката на САЩ. Моля, да се произнесе не в последния ден, а сега – дали ще пусне закона. Нищо повече не се иска от него“, каза водачът на герберите. Той допълни, че особеният управител вече е избран и е българин, но името му ще бъде обявено на по-късен етап.

Борисов обясни още, че държавата имала запас от бензин за шест месеца, от дизел за четири, от керосин – за два и ако не се пишели такива статуси, визирайки написаното от Радев, всичко щяло да бъде наред.

„Пеевски няма да вземе тази рафинерия, както и Кирил Петков и Асен Василев няма да я вземат. Тези решения ще се вземат геостратегически заедно с нашите евроатлантически партньори в Европа и Америка“, отговори Борисов и на статуса на Кирил Петков от сутринта. В него бившият лидер на „Продължаваме промяната“ изразява съмнения, че за особен управител може да бъде избран „сламен човек на Пеевски„, който да търгува петрол със сенчестия флот на Русия.

Лидерът на ГЕРБ изрази задоволство от това как властта спасява парите по Плана за възстановяване и устойчивост. В следващия бюджет Борисов обеща да изпълни исканията на бизнеса към макрорамката за следващата година.