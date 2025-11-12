Външните министри на Г-7 ще обсъдят в Канада войната в Украйна и мирния план за Газа

Външните министри на страните от Г-7 се събират днес в Канада за втория ден от срещата си, посветена на войната в Украйна и усилията за постигане на мир в Газа, съобщи ДПА. Разговорите се провеждат в Ниагара, в канадската провинция Онтарио, като днешната програма включва работно заседание, фокусирано върху Украйна. В дискусията за Газа ще участва и саудитският външен министър принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд.

В Г-7 влизат Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ, а Канада, която е ротационен председател на обединението, е домакин на подобна среща за втори път тази година. Наблюдателите ще следят дали американският държавен секретар Марко Рубио и останалите му колеги ще успеят да се обединят около единна позиция за прекратяване на руската война срещу Украйна, започнала през 2022 година.

По време на лидерската среща в Канадските Скалисти планини по-рано тази година Г-7 не постигна напредък по този въпрос, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази скептицизъм към нови санкции срещу Москва, поискани от европейските партньори. Оттогава Вашингтон промени курса и въведе нов пакет санкции срещу Русия — първият от началото на втория мандат на Тръмп.

Според германското външно министерство министрите ще обсъдят също хуманитарната криза в Судан, действията на Китай в Индо-тихоокеанския регион, както и сигурността на морските и енергийните доставки и достъпа до редкоземни метали.