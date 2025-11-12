МАЕ не изключва сценарий за ръст на световното потребление на петрол до 2050-а

Международната агенция по енергетика (МАЕ) смекчи позицията си за предстоящия пик в търсенето на петрол и възстанови сценарий, при който глобалното потребление на черно злато ще продължи да се увеличава до средата на века. В публикуваната на 12 ноември нова Световна енергийна перспектива, МАЕ въвежда отново „Сценарий на текущите политики“ (CPS), при който петролното потребление се увеличава с 13% до 2050-а заради по-бавното темпо на навлизане на електрическите превозни средства. За сравнение, в миналогодишния доклад на агенцията, и в трите разгледани варианти търсенето на петрол са очакваше да достигне точка на насищане и да спадне през това десетилетие.

Възраждането на CPS след петгодишна пауза е поредната преоценка на дългосрочните перспективи на черното злато от МАЕ и енергийния сектор като цяло. Това се случва в момент, когато в Белият дом властва администрация, която едновременно защитава изкопаемите горива и атакува възобновяемите енергийни източници.

Прогнозите на създадената след петролния шок от 1973 г. и базирана в Париж агенция се използват в световен мащаб като ориентир от правителствата и енергийните компании за планиране на техните политики и инвестиции. Анализът на МАЕ може да предостави отрезвяващо четиво за делегатите, които се събират в Бразилия тази седмица за спонсорираните от ООН преговори за климата, известни като COP30.

Докладът от 12 ноември е поредна промяна в тона на агенцията, която през септември заяви, че милиарди долари трябва да бъдат инвестирани в нови доставки на петрол и газ, след като преди това беше критикувана заради твърденията, че подобни инвестиции са несъвместими с климатичните цели. Законодателите републиканци нападнаха МАЕ и се опитаха да орежат финансирането ѝ.

В допълнение към CPS, докладът продължава да включва и сценария STEPS, при който търсенето на петрол достига пик около 2030 година. Докладът не е отредил приоритет на нито един от тях като по-вероятен.

„Един от основните определящи фактори за бъдещото търсене на петрол е електрификацията на транспортния сектор“, посочи изпълнителният директор Фатих Бирол в телефонно интервю от централата на агенцията в Париж. И допълни, че това ще зависи от правителствените политики.

В CPS глобалното потребление на петрол се повишава от приблизително 100 милиона барела на ден до 113 милиона през 2050 г., като делът на електрическите превозни средства в общите световни продажби на автомобили като цяло се стабилизира след 2035 година. В STEPS се очаква делът на продажбите на електрически превозни средства да се удвои до 2030 г. и да надхвърли 50% пет години по-късно. Сценарият CPS представлява спирачка за растежа на вятърната и слънчевата енергия и по-силно търсене на природен газ.

Двата пътя водят неизбежно до различни последици за световните пазари и цени на петрола. В CPS „по-високото търсене поглъща по-бързо всички излишни доставки на черно злато и втечнен природен газ“, повишавайки цените на петрола до около 90 долара за барел през 2035 година. Задоволяването на търсенето ще изисква нови проекти за производството на приблизително 25 милиона барела на ден и доставки от производители, които понастоящем са обект на санкции.

Сценарият за търсене на петрол и газ е допълнително доказателство, че пътят към нетната нула до средата на десетилетието ще бъде по-неравен от очакваното, с последици за околната среда. Глобалните температури ще се повишат до почти 3°C над прединдустриалните нива до края на века в CPS, в сравнение с 2.5°C в другия сценарий. И двата варианта предвещават ниво на изменение на климата, което учените считат за изключително разрушително.

CPS е в по-тясна хармония с възгледите на картела на производителите на петрол от ОПЕК, ръководен от Саудитска Арабия, който прогнозира, че търсенето на суровината ще продължи да се увеличава до 2050 година. Генералният секретар на ОПЕК – Хайтам Ал-Гайс, многократно е атакувал МАЕ, обвинявайки агенцията в насърчаване на „анти-петролни настроения“.

Дори в рамките на по-малко оптимистичния за черното злато сценарий на МАЕ, STEPS, пикът на търсенето на петрол вече се предвижда на малко по-късен етап – до „около 2030 г.“, а не преди края на това десетилетие, както беше предвидено в анализа от миналата година. Според прогнозата, потреблението на петрол ще бъде средно 96.9 милиона барела на ден през 2050 г., което е увеличение спрямо предишната оценка от 93.1 милиона барела на ден.

Бирол отбелязва, че независимо коя прогноза в крайна сметка се окаже вярна, светът трябва да се справи с редица рискове: санкции върху петрола, несигурност относно доставките на руски природен газ и риск от кибератаки срещу електроенергийната инфраструктура. „Глобалната енергийна сигурност е изправена пред безпрецедентен набор от заплахи по начин, който никога не сме виждали досега“, каза той.