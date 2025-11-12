Франция е загрижена за амбициите на германската армия, за която ще отиват 3.5% от БВП

Германия се стреми да се превърне във водеща военна сила в Европа, което променя политическия баланс на силите и поражда безпокойство сред някои от нейните съседи, съобщава Politico, позовавайки се на интервюта с дипломати и експерти. Изданието отбелязва, че Франция е най-загрижена за амбициите на германската армия, тъй като „в продължение на десетилетия в ЕС съществува негласно споразумение: Германия се занимава с финансите, Франция се занимава с военните въпроси“.

До 2029 г. Германия ще харчи 153 милиарда евро годишно за отбрана, или приблизително 3.5% от БВП, съобщава Politico. Един служител на Европейския съюз, говорейки пред изданието, сравни промяната във военния потенциал на Германия със „земетресение“ в Европа. Друг източник, дипломат, смята, че „това е най-важното нещо, което се случва на ниво ЕС в момента“.

Берлин се опитва да попречи на Европейската комисия да получи по-големи правомощия по отношение на европейските оръжейни поръчки и планира да разчита на националната си отбранителна индустрия. Politico цитира документи за обществени поръчки, показващи, че германските власти възнамеряват да одобрят чрез Бундестага договори за отбрана на стойност 83 милиарда евро до края на 2026 година. Покупките обхващат всички видове въоръжени сили – от танкове и фрегати до дронове, сателити и радарни системи.

Дългосрочният план на Бундесвера на стойност 377 милиарда евро включва повече от 320 оръжейни програми, отбелязва изданието.

отбелязва изданието. По-малко от 10% от новите договори ще отидат за американски доставчици, въпреки че Германия е един от най-големите клиенти на американския военно-промишлен комплекс в продължение на много години. Планирано е почти всички средства за отбрана да останат в Европа, като значителна част ще отидат за собствената отбранителна промишленост на Германия.

Източници на Politico отбелязват, че

промените вече се усещат в Париж и те предизвикват безпокойство.

„Във Франция отбранителният апарат е ядрото на системата“, заяви един служител на Евросъюза. Според източници на изданието недоверието към Германия е дълбоко вкоренено във френските отбранителни кръгове. „Това е някъде между бдителност и заплаха“, каза един френски военен служител. Той добави, че икономическата мощ на Берлин е също толкова обезпокоителна, колкото и превъоръжаването. Източник от Politico се пошегува, че германците няма да се налага да нахлуват отново в Елзас и Мозел (френски региони, превзети от германските войски през 1940 г.): „Те просто биха могли да ги купят“.

