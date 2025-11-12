РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Мигрантите вече са една трета от населението на Барселона

Барселона

Общият брой на имигрантите, живеещи в Барселона, е нараснал до над 31%, или почти една трета от населението на града, съобщи El Mundo.

Според вестника, през 2000 г. цифрата е била 5 процента. Градът има население от приблизително 1.7 милиона души, най-високото ниво от близо четири десетилетия. Сред жителите на града на възраст от 25 до 39 години делът на чужденците вече надвишава дела на испанците.

В Барселона живеят общо 183 националности.

Много чужденци идват от Аржентина, Венецуела, Хондурас, Италия, Китай, Колумбия, Мароко, Пакистан, Перу и Еквадор.

Преди това Националният статистически институт съобщи, че населението на Испания е надхвърлило 49.4 милиона към 1 октомври 2025 г., което е исторически връх. Този демографски растеж се дължи на увеличаване на броя на хората, родени в чужбина, тъй като броят на родените в Испания е намалял. В момента в страната има над 9.8 милиона имигранти.

През октомври 2024 г. испанският премиер Педро Санчес заяви, че

Европа преживява „демографска зима“ и следователно се нуждае от имигранти.

По-рано Центърът за социологически изследвания на кралството представи резултатите от проучване, в което испанците бяха попитани кой е основният проблем, пред който е изправена страната в момента. Имиграцията беше един от най-популярните отговори.

